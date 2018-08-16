Первые лица Китая поздравили главу правящей партии Камбоджи с победой

Пекин, , 05:51 — REGNUM Генеральный секретарь ЦК Компартии Китая Си Цзиньпин отправил поздравительную телеграмму лидеру правящей Народной партии Камбоджи Хун Сену в связи с победой его партии в недавних всеобщих выборах, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

В своей телеграмме Си заявил, что рад видеть, как за последние годы под руководством правительства Камбоджи с премьер-министром Хун Сеном во главе, страна достигла политической стабильности, быстрого экономического роста, повышения международного статуса и значительного успеха в различных сферах.

Председатель Си также выразил надежду на дальнейшее углубление и развитие двусторонних отношений между Китаем и Камбоджой, а также отношений между правящими партиями двух стран с целью строительства общества единого будущего для всего человечества.

В тот же день свое отдельное послание направил Хун Сену и премьер Госсовета КНР Ли Кэцян, который отметил необходимость использовать шестидесятилетие заключение дипломатических отношений между странами с целью дальнейшего углубления стратегического партнёрства.

Напомним, что на Парламентских выборах в Камбодже, которые прошли 29 июля 2018 года были избраны 125 членов Национальной Ассамблеи с участием 20 партий. По итогу лишь три из них прошли в парламент. Победу одержана Народная партия Камбоджи, получив 114 мест, второе место заняла партия ФУНСИНПЕК, получив 6 мест, и, наконец третье — Лига за демократию с 5 местами.

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