Внимание на Новосибирск: в Москве обсудили ход подготовки к «Технопрому»

Новосибирск, , 05:40 — REGNUM Новосибирская область готовится к VI Международному форуму технологического развития «Технопром-2018». По некоторым данным мероприятие, которое пройдёт в городе Новосибирске с 27 по 30 августа, посетит президент РФ Владимир Путин, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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Накануне, 15 августа, в Москве, прошла пресс-конференция, на которой врио губернатора региона Андрей Травников, первый заместитель министра науки и высшего образования РФ Григорий Трубников и генеральный директор Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано» Андрей Свинаренко рассказали об особенностях деловой программы, составе участников и пленарной дискуссии «Наука как индустрия» — центральном мероприятии форума. Участники форума обсудят ход исполнения поручения президента о развитии Новосибирского научного центра под рабочим названием «Академгородок 2.0».

«Мы активно работам над исполнением поручения президента по подготовке плана развития Новосибирского научного центра. Первые результаты этой работы мы готовы представить на площадке «Технопрома», — отметил на пресс-конференции в Москве глава Новосибирской области Андрей Травников.

Отметим, что план развития «Академгородка 2.0» должен быть готов к 30 сентября 2018 года.

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На «Технопроме» в этом году, по данным правительства региона, ожидается до семи тысяч участников, в том числе представителей иностранных государств.

«Мы будем обсуждать не просто развитие конкретной территории Академгородка — мы вкладываем в понятие «Академгородок 2.0» развитие Сибирского отделения Российской академии наук», — подчеркнул Григорий Трубников, продолжив, что «Новосибирск и Сибирь должны превратиться в комфортную площадку для занятий исследованиями и разработками».

Свои разработки представят более двухсот компаний, планируется подписание более пятнадцати соглашений международного, федерального и регионального уровней. По предварительным данным на «Технопроме» в Новосибирске пройдёт около 100 деловых и культурных мероприятий, на которых выступит порядка 500 спикеров. На выставке в рамках форума будут представлены высокотехнологичные производства, природосберегающие технологии, научные исследования и разработки, робототехника и другие направления.

Как отмечает корреспондент ИА REGNUM, пресс-центр губернатора и правительства Новосибирской области проинформировал СМИ о том, что необходимо «заблаговременно аккредитовать корреспондентов и фотографов на форум «Технопром». В администрации региона просят отнестись в мероприятию максимально ответственно.

Напомним, что концепция развития Новосибирского научного центра «Академгородок 2.0» разрабатывается по поручению президента страны Владимира Путина, которое он дал во время рабочей поездки в Новосибирск 8 февраля. Новосибирский «Академгородок 2.0» должен стать территорией с высокой концентрацией исследований и разработок.

Форум «Технопром» считается одним из крупнейших мероприятий в научно-технологической сфере.

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