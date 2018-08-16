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Американский портал составил рейтинг самых труднозавоевываемых стран

Политика

И поместили себя на первое место

Вашингтон, 16 августа 2018, 05:46 — REGNUM  Американский портал We are the Mighty опубликовал статью с перечнем пяти стран, которые сложнее всего завоевать. Первое место в рейтинге портал отдал США.

Второе место в рейтинге заняла Россия. Основными причинами, по которым Россию считают трудной для завоевания, являются: огромная протяженность страны, тяжелые климатические условия и память каждого гражданина о подвигах, совершенных советским народом в годы Великой Отечественной войны.

Тройку лидеров в рейтинге замыкает Афганистан, который, по мнению портала, не смогли завоевать ни британцы, ни СССР, ни США. Замыкают рейтинг Китай и Индия.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американский министр обороны Джеймс Мэттис 14 августа заявил, что Вашингтону для защиты спутников от «атак России и Китая» необходимы космические войска.

Читайте ранее в этом сюжете: Мэттис: Космические войска США направлены против Китая и России

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Международные политические рейтинги
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