Россия и Китай выступили за «справедливый и равноправный» мировой порядок

Москва, , 05:35 — REGNUM Высокопоставленные чиновники из Китая и России призвали к совместной защите «справедливого и равноправного» мирового порядка и продвижения глобального, а также регионального мира и стабильности, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Член Политбюро ЦК Компартии Китая Ян Цзечи, а также секретарь Совета Безопасности России Николай Патрушев сделали соответствующие заявления на 14-м раунде российско-китайских консультаций по вопросам стратегической безопасности, который прошел 15 августа в Москве.

По словам Яна, отношения между странами вышли на высочайший уровень и лучший этап за всю историю именно под руководством председателя КНР Си Цзиньпина и президента России Владимира Путина.

Отметим, что в рамках 14-го раунда консультаций по стратегической безопасности стороны обсудили проблемы Корейского полуострова, иранскую ядерную сделку, а также нестабильность на Ближнем Востоке, достигнув консенсуса по всем вопросам.

Как сообщало ИА REGNUM, Ян Цзечи стал делегатом на консультации на 14-й раунд переговоров в Москве. 13-й раунд прошел в Пекине в 2017 году. Тогда Николай Патрушев прибыл в столицу Поднебесной по приглашению Яна Цзечи. Тогда было договорено развивать всеобъемлющее стратегическое партнерство и укреплять двустороннее взаимодействие.

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