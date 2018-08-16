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Присяжные обсудят приговор Манафорту 16 августа

Политика

Они начнут обсуждать приговор с утра

Вашингтон, 16 августа 2018, 05:30 — REGNUM  Жюри присяжных на процессе против Пола Манафорта, экс-руководителя избирательного штаба американского президента Дональда Трампа, приступит к обсуждению приговора 16 августа, сообщает The Washington Post.

Сообщается, что присяжные выслушали все аргументы как защиты, так и обвинения, и готовы начать обсуждение приговора утром 16 августа.

Напомним, бывший глава избирательного штаба Дональда Трампа Пол Манафорт обвиняется в уклонении от уплаты налогов и пренебрежении американским законодательством. Следствие предполагает, что Манафорт создал схему по уходу от уплаты налогов на сумму более $15 млн, выводя деньги на офшорные счета.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 августа на заседании суда по делу Пола Манафорта его бывший бизнес-партнер Рик Гейтс подтвердил существование схем по уходу от налогов. При этом Гейтс признал, что сам украл у Манафорта «сотни тысяч долларов», предъявляя ему фальшивые квитанции о расходах.

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