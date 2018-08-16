Турецкие военные уничтожили члена исполкома РПК

Анкара, , 05:07 — REGNUM Военные разведчики Турции уничтожили члена исполкома Рабочей партии Курдистана (РПК) Исмаила Оздена, сообщила пресс-служба турецкого генштаба в Twitter.

Сообщается, что вооруженные силы страны и разведка провели операцию в Ираке, в ходе которой Исмаил Озден был убит. Подчеркивается, что Озден был включен в так называемый «красный бюллетень» и является первым из этого списка, кого военные Турции уничтожили за рубежом.

Как сообщало ИА REGNUM, 13 августа турецкие правоохранители заявили о «нейтрализации» 47 членов РПК за неделю. Сообщается, 35 из них было убито, девять сдались в плен, а еще трое были арестованы.

Напомним, Турция расценивает РПК как террористическую организацию и ее деятельность на территории страны запрещена.

Читайте ранее в этом сюжете: В Турции за неделю «нейтрализовали» 47 курдов