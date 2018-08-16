В США провели учения по кибербезопасности на выборах

Вашингтон, , 04:44 — REGNUM Департамент внутренней безопасности США провел трехдневные общенациональные учения по кибербезопасноси на выборах, сообщает пресс-служба ведомства.

Целью учений была отработка взаимодействия между департаментом внутренней безопасности и другими ведомствами, а также выявление лучших способов достижения кибербезопасности на выборах.

«В ходе учений участники обсудили и выявили потенциальные угрозы разглашения данных избирателей, процедур голосования и целостности данных по выборам. В учениях приняли участие 44 штата и округ Колумбия, избирательная комиссия, министерство обороны, министерство юстиции, ФБР, национальная разведка, национальный институт стандартов и технологий, агентство национальной безопасности и киберкомандование США», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 августа вице-президент США Майкл Пенс заявил о планах создания агентства по кибербезопасности в Соединенных Штатах. Также Пенс отметил, что в 2019 году планируется потратить $15 млрд для обеспечения кибербезопасности.

Ранее, в конце июля президент США Дональд Трамп провел совещание с советом национальной безопасности, где обсуждался вопрос предотвращения иностранного вмешательства в выборные процессы в США.

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