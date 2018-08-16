Госдеп: Венесуэла не обращалась к нам с запросом

Вашингтон, , 04:32 — REGNUM Власти Венесуэлы не отправляли официальных запросов в США в связи с расследованием покушения на президента республики Николаса Мадуро, заявил представитель госдепа в беседе с журналистами.

Он пояснил, что правительство Соединенных Штатов может оказывать помощь другим государствам лишь при наличии официального запроса от властей страны. В таком случае США постараются оказать содействие в проведении расследования.

При этом представитель госдепа подчеркнул, что подобные запросы не проходят через его ведомство, и он не располагает какой-либо информацией о поступлении запроса правительству США.

Ранее власти Венесуэлы заявляли, что лица, причастные к покушению на президента страны Николаса Мадуро 4 августа, скрываются в США, Колумбии и Перу.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Венесуэлы Николас Мадуро пообещал сделать публичными расследование и суд над причастными к покушению на него. Он призвал прокуратуру и Верховный суд, а также органы безопасности, сделать расследование максимально прозрачным.

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