Китайский гигант Alibaba займется привлечением туристов на Шри-Ланку

Коломбо, Шри-Ланка, , 04:24 — REGNUM Бюро развития туризма Шри-Ланки подпишет соглашение с турфирмой, принадлежащей китайскому гиганту электронной коммерции Alibaba с целью еженедельного привлечения тысячи китайских туристов в эту страну в рамках развития туристического бизнеса, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

По словам министра туризма Шри-Ланки Джона Аматануги, после получения всех необходимых согласований, министерство подпишет Меморандум о понимании с Alibaba уже на следующей неделе. Местная компания Supreme Global Holdings Limited, выстраивающая отношения с Alibaba, будет работать совместно с Бюро развития туризма Шри-Ланки в рамках осуществления проекта.

Министр выразил уверенность, что Шри-Ланка сможет комфортно и без проблем принять 2,5 млн туристов в этом году, отмечая, что в 2019 году это число может увеличиться до 3,5 млн. Так, за семь месяцев 2018 года более 1,3 млн туристов прибыли на Шри-Ланку, что на 13,7% больше, чем за тот же период 2017 года. И не последнюю роль в этих показателях играют туристы из Китая.

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