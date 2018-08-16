Немецкие парламентарии узаконили «третий» пол в стране

Берлин, , 04:20 — REGNUM Правительство Германии приняло поправки, согласно которым помимо мужского и женского пола теперь в немецких загсах будет введен третий пол, сообщает пресс-служба МВД ФРГ в Twitter.

«Федеральное правительство приняло решение, согласно которому помимо «женского» и «мужского» полов в загсах будет запись «разное» для лиц-интерсексуалов», — говорится в сообщении.

Напомним, агрессивное и демонстративное размывание понятия «пол» набирает обороты не только в европейских странах, но и на Ближнем Востоке. Так, в Иерусалиме в начале месяца прошел так называемый гей-парад, в котором участвовали десятки тысяч человек.

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