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Адвокат Бутиной заявил о намерениях создать фонд в ее защиту

Политика

И тогда любой желающий может пожертвовать деньги в помощь Бутиной

Вашингтон, 16 августа 2018, 02:56 — REGNUM  В поддержку арестованной в США гражданки России Марии Бутиной будет создан фонд, заявил ее адвокат Роберт Дрисколл в интервью «Известиям».

Он заявил, что этот фонд позволит людям по всему миру перечислять деньги в защиту Бутиной через интернет. Дрисколл также добавил, что Бутина отвергла все обвинения, которые ей вменяют, и пообещал приложить все усилия, чтобы доказать невиновность гражданки России.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что условия содержания Марии Бутиной в американской тюрьме улучшились, однако режим, применяемый к арестованной гражданке РФ, остается тяжелым. Как подчеркнула Захарова, Бутиной разрешили пользоваться телефоном и улучшили режим питания.

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Арест гражданки РФ Марии Бутиной в США
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