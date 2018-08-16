Госдеп опроверг встречу своего представителя с афганскими террористами

Вашингтон, , 02:42 — REGNUM Заместитель помощника госсекретаря США Элис Уэллс не проводила встреч с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

«Я не могу подтвердить, что подобные встречи проводились. У Элис были встречи с различными представителями власти, но я не могу подтвердить, что проводились встречи с талибами («Талибан» — организация, деятельность которой запрещена в РФ) или будут проводиться в будущем», — заявила она.

Ранее в СМИ появилась информация, про Элис Уэллс провела переговоры с высокопоставленным представителем террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По их данным, это были первые переговоры официальных лиц США и террористов, на которых обсуждались возможности мирных переговоров с афганскими властями.