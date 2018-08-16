Четверг, 16 Августа 2018 года
03:02:51 МСК

Госдеп опроверг встречу своего представителя с афганскими террористами

Политика

«Не могу подтвердить»

Вашингтон, 16 августа 2018, 02:42 — REGNUM  Заместитель помощника госсекретаря США Элис Уэллс не проводила встреч с представителями движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

«Я не могу подтвердить, что подобные встречи проводились. У Элис были встречи с различными представителями власти, но я не могу подтвердить, что проводились встречи с талибами («Талибан» организация, деятельность которой запрещена в РФ) или будут проводиться в будущем», — заявила она.

Ранее в СМИ появилась информация, про Элис Уэллс провела переговоры с высокопоставленным представителем террористического движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По их данным, это были первые переговоры официальных лиц США и террористов, на которых обсуждались возможности мирных переговоров с афганскими властями.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Афганский фактор
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить