Властям ЯНАО поступали прошения о помиловании Сенцова

Салехард, , 01:27 — REGNUM В комиссию по помилованиям Ямало-Ненецкого автономного округа поступали прошения о помиловании террориста Олега Сенцова, заявил пресс-секретарь губернатора округа Илья Дерюшев в интервью РБК.

Он отметил, что прошения были написаны матерью террориста и архиепископом украинской православной церкви Климентом, однако обращения не были рассмотрены, так как, в соответствии с действующим законодательством, просить о помиловании может только сам осужденный. Дерюшев подчеркнул, что никаких прошений о помиловании от самого Сенцова не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что говорить об отказе помиловать террориста Сенцова некорректно, так как сам осужденный не обращался с просьбой о помиловании.

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