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Госдеп считает женевский процесс по Сирии безальтернативным

Политика

Остальные форматы тоже неплохие, по ее мнению, но не являются такими жизнеспособными

Вашингтон, 16 августа 2018, 01:12 — REGNUM  США считают, что для разрешения политического кризиса в Сирии женевский формат переговоров является безальтернативным, заявила официальный представитель госдепа Хизер Науэрт на брифинге.

«Женевский процесс — единственный жизнеспособный вариант. Другие форматы переговоров, такие как Астанинский и другие, тоже неплохи, но самый лучший вариант, по мнению США, ООН и многих других стран, это женевский процесс», — заявила она.

Науэрт также анонсировала некую активизацию деятельности в женевском формате в ближайшее время.

Как сообщало ИА REGNUM, официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США пытаются дискредитировать «астанинский формат» переговоров по Сирии и стараются сконцентрировать внимание именно на женевском процессе.

При этом, по ее словам, «астанинский формат» не предполагается как альтернативная площадка для решения вопросов по Сирии, а служит цели дополнить существующие процессы мирного урегулирования на Ближнем Востоке.

Читайте ранее в этом сюжете: Захарова: США стремятся дискредитировать «Астанинский формат» переговоров

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Мирное урегулирование в Сирии
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