МИД Турции не исключил безвизового режима с Россией

Анкара, , 00:39 — REGNUM Рабочие группы из России и Турции встретятся на следующей неделе для обсуждения безвизового режима для туристов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Он отметил, что встреча рабочих групп состоится после празднования Курбан-Байрама на следующей неделе. Также Чавушоглу анонсировал свои переговоры с заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, на которых будет обсуждаться упрощенный визовый режим для граждан Турции при поездках в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров посетил Анкару 13−14 августа с рабочим визитом. На пресс-конференции глава российского МИД заявил, что Россия высоко ценит отказ Турции поддержать антироссийские санкции, и отметил, что Москва и Анкара следуют независимым курсом во внешней политике.

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