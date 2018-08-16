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МИД Турции не исключил безвизового режима с Россией

Политика

Этот вопрос обсудит рабочая группа на следующей неделе

Анкара, 16 августа 2018, 00:39 — REGNUM  Рабочие группы из России и Турции встретятся на следующей неделе для обсуждения безвизового режима для туристов, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу, сообщает Reuters.

Он отметил, что встреча рабочих групп состоится после празднования Курбан-Байрама на следующей неделе. Также Чавушоглу анонсировал свои переговоры с заместителем председателя Еврокомиссии Франсом Тиммермансом, на которых будет обсуждаться упрощенный визовый режим для граждан Турции при поездках в Евросоюз.

Как сообщало ИА REGNUM, глава МИД России Сергей Лавров посетил Анкару 13−14 августа с рабочим визитом. На пресс-конференции глава российского МИД заявил, что Россия высоко ценит отказ Турции поддержать антироссийские санкции, и отметил, что Москва и Анкара следуют независимым курсом во внешней политике.

Читайте ранее в этом сюжете: Лавров прокомментировал отказ Турции поддержать санкции против РФ

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Российско-турецкие отношения
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