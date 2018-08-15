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Трамп лишил экс-директора ЦРУ Бреннана доступа к секретным материалам

Политика

Бреннан слишком много врал

Вашингтон, 15 августа 2018, 23:57 — REGNUM  Президент США Дональд Трамп отозвал допуск бывшего директора Центрального разведывательного управления Джона Бреннана к секретным материалам. Об этом 15 августа сообщила журналистам пресс-секретарь Белого дома США Сара Сандерс.

Сандерс зачитала заявление Трампа, в котором, в частности, сказано, что экс-директор ЦРУ Бреннан поставил под вопрос свою объективность и репутацию.

Кроме того, Трамп обвинил Бреннана в том, что он выдвигал необоснованные и возмутительные обвинения.

Напомним, что Бреннан, который при Бараке Обаме был директоров ЦРУ, на своей странице в сети микроблогов Twitter обвинил Трампа в государственной измене.

Трамп подчеркнул, что риск от «неустойчиового поведения и поступков» Бреннана перевешивает любую возможную выгоду от консультаций высокопоставленных лиц с Бреннаном и в связи с этим его доступ к секретным материалам будет закрыт.

Кроме того, Трамп обвинил Бреннана в «череде нарушений» и лжи. Президент США утверждает, что Бреннан лгал относительно незаконного доступа ЦРУ к личным делам сотрудников Конгресса, а также относительного пресловутого досье о связях Трампа с Россией.

На вопрос журналистов, является ли подобное решение Трампа «политическим возмездием», Сандерс ответила отрицательно.

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Деятельность президента США Дональда Трампа
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