Майкл Пенс посоветовал Турции «не испытывать терпение Трампа»

Вашингтон, , 23:43 — REGNUM Вице-президент США Майкл Пенс обратился к руководству Турции с призывом освободить американского пастора Эндрю Брансона и «не испытывать терпение» президента США Дональда Трампа. Соответствующее сообщение он разместил в своём микроблоге в Twitter.

«Пастор Эндрю Брансон — невинный человек, удерживаемый в Турции, и справедливость требует, чтобы он был освобождён. Турции лучше не испытывать терпение президента Трампа, который решительно настроен вернуть домой в Соединённые Штаты американцев, незаконно заключённых в тюрьмы за рубежом», — написал Пенс.

Напомним, в начале августа США ввели санкции в отношении министров юстиции и внутренних дел Турции в ответ на арест в Турции Эндрю Брансона. Американский пастор обвиняется Анкарой в поддержке организации исламского проповедника Фетхуллаха Гюлена и причастности к попытке государственного переворота в Турции летом 2016 года.

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