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Экс-президент Украины отказался от услуг государственного адвоката

Политика

Янукович написал письмо на Украину

Киев, 15 августа 2018, 23:50 — REGNUM  Бывший президент Украины Виктор Янукович оказался от услуг предоставленного государством адвоката Юрия Рябовола, а также запретил ему присутствовать на заседаниях по делу о потере Крыма, заявил адвокат Януковича Виталий Сердюк 15 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Адвокат опубликовал письмо Януковича, в котором сказано, что привлечение Рябовола это:

«Попытка Суда и ГПУ придать процессу видимость состязательности, а в реальности помочь быстро окончить процесс без допроса свидетелей защиты, исследования наших доказательств и обеспечить вынесения приговора «.

Напомним, 7 августа неназванный источник в суде сообщил украинскому изданию «Главком» о том, что приговор экс-президенту готов, осталось только найти адвоката, готового по команде проиграть дело в суде.

Читайте подробнее: Приговор Януковичу готов, нужны адвокаты, готовые проиграть дело

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