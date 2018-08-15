ВСУ не пригласили на праздник Войска Польского из-за «Славы Украине»

Варшава, , 23:20 — REGNUM В Польше торжественно отметили день армии, но украинцев на него не пустили из-за легализации нацистских лозунгов, заявил 15 августа политолог Олег Хавич изданию Украина.ру.

В отличие от прошлого года, на празднование Дня Войска Польского не позвали представителей вооруженных сил Украины. Олег Хавич изучил мнение поляков, и пршел к выводу, что это напрямую связано с планами Киева сделать бандеровское приветствие «Слава Украине — Героям слава!» официальным приветствием ВСУ.

Эксперт считает, что с высокой вероятностью по той же причине польских военных не будет на параде независимости Украины, который пройдёт 24 августа в центре Киева.

«Как шутили в соцсетях, единственным напоминанием об Украине во время военного парада в Варшаве был номер автомобиля, на котором президент Польши объезжал парадные расчёты — он начинался с букв UA», — отметил Хавич.

Напомним, 7 августа стало известно, что киевский режим планирует изменить армейское приветствие на приветствие бандеровских нацистов «Слава Украине — Героям слава!».

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Отметим, что такое решение незаконно, поскольку требует изменений в законодательстве, которые парламентарии рассмотрят не раньше сентября 2018 года.