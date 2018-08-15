Минобороны: В Дераа и Эль-Кунейтре боевики сдали тяжелое вооружение

Дамаск, , 22:51 — REGNUM В сирийских провинциях Дераа и Эль-Кунейтра за минувшие сутки бывшими боевиками было сдано большое количество тяжелого вооружения, включая одну единицу бронетехники, сообщил 15 августа на брифинге начальник российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии Алексей Цыганков.

По его словам, при участии офицеров российского Центра была достигнута договоренность о сдаче сирийским правительственным войскам одной боевой машины пехоты (БМП), шести минометов, шести крупнокалиберных пулеметов, трех противотанковых управляемых ракет, мобильного медпункта и порядка полутонны боеприпасов для различного стрелкового оружия.

«При посредничестве российского Центра по примирению бывшие боевики незаконных вооруженных формирований в провинциях Деръа и Эль-Кунейтра, принявшие решение о прекращении сопротивления, сдали правительственным войскам одну боевую машину пехоты (БМП), один мобильный медицинский пункт на базе автомобиля КАМАЗ, шесть минометов различных калибров, три противотанковых управляемых ракеты, шесть крупнокалиберных пулеметов, а также 0,5 тонн боеприпасов к стрелковому оружию различных типов и калибров», — сказал Алексей Цыганков.

Наряду с этим, скопившиеся в Идлибской зоне деэскалации непримиримые боевики продолжают обстрелы позиций сирийской армии и населенных пунктов прилегающих провинций.

За истекшие сутки, российский Центр организовал доставку и раздачу жителям населенного пункта Тель-Даман провинции Алеппо 650 наборов продовольствия общим весом свыше 2,8 тонны, а также одной тонны хлеба.

Российские военные врачи за сутки оказали помощь 185 жителям Сирии, в числе которых было 106 детей разного возраста.

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