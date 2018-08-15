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В Ливии приговорены к смерти 45 человек, воевавшие в 2011 году за Каддафи

Политика

Уголовный суд Триполи вынес приговор военным, выступавшим тогда на стороне законного правительства Ливии

В Ливии приговорены к смерти 45 человек, воевавшие в 2011 году за Каддафи
aymen-juha
Ливия

Триполи, 15 августа 2018, 22:16 — REGNUM  В Ливии уголовный суд Триполи приговорил к смертной казни 45 человек, якобы участвовавших в массовом расстреле «повстанцев» в августе 2011 года, сообщает 15 августа портал «Ахир Ньюс».

Еще 54 человека, по мнению суда участвовавших в этих событиях, получили различные сроки тюремного заключения.

Приговоренные к смерти люди во время мятежа 2011 года являлись военнослужащими ливийской армии и выступали на стороне законного правительства страны.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине февраля 2011 года в Ливии начались массовые акции протеста, участники которых требовали отставки многолетненго лидера Ливии Муаммара Каддафи. Манифестации быстро переросли в вооруженный мятеж, которому оказывали прямое военное содействие страны НАТО и США и в котором участвовали многочисленные исламистские группировки.

После того как в результате мятежа был свергнут и зверски убит Муаммар Каддафи, Ливия погрузилась в хаос и анархию, которые не прекращаются на этой территории по сей день.

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Гражданская война в Ливии
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