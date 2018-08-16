Может ли «варяг» стать «своим»: губернаторский вопрос

Ксения Плинер, , 15:33 — REGNUM

Эффективность губернаторов и их смена — один из самых обсуждаемых вопросов в сфере региональной политики. Особенно достаётся губернаторам-«варягам» и «молодым технократам», которые находятся под пристальным вниманием общественности. В таких регионах то и дело и с разной степенью интенсивности циркулируют слухи о неизбежности отставки или грядущем повышении наиболее успешных политиков.

Тульская область с ее губернатором Алексеем Дюминым не является исключением. Сам факт неожиданного назначения, близость региона к Москве и особые отношения с президентом Владимиром Путиным — все эти факторы только усиливают слухи и «инсайды» вокруг тульского губернатора.

С самого назначения на должность Алексей Дюмин воспринимается не иначе, как «временно пришедший» глава региона. И чем больше проходит время и растёт доверие народа, тем больше у туляков сомнений: надолго ли… Даже на личных встречах жители области атакуют губернатора:

«Вы вот обещаете, а завтра уйдете…» — буквально в июле сетовала жительница города Болохов Кимовского района.

И подобные настроения достаточно распространены: считается, что губернаторство Дюмина — очередная ступенька в карьере начинающего и молодого политика (28 августа ему исполнится 46 лет). Между тем политологи отмечают, что Дюмин за 2,5 года успел «прикипеть» к Тульской области так, что даже если повышение и состоится, то регион может только выиграть от этого. Народ вместе с тем обсуждает, когда «варяг» становится «своим», а их малая родина — его домом.

Временный губернатор, или Может ли «варяг» стать «своим»

Политологи обсуждают, насколько для любой области выгодно получить губернатора-«варяга». По мнению политолога Ярослава Игнатовского, назначение чиновников «извне» — это интересная практика.

«Отличный пример, когда новый губернатор является абсолютно «чужеродным» региону, — это Владимир Васильев в Дагестане. Многих экспертов в свое время удивило назначение в национальную республику человека «из Москвы». Сейчас важной частью работы Васильева являются действия по прекращению бесконечной утечки ресурсов в регионе. Бюджет Дагестанана на 75% финансируется из федерального бюджета, при этом зачастую до людей эти деньги не доходят. Полагаю ни один местный политик не решился бы привлечь к ответственности более 200 дагестанских чиновников. Насколько область готова к таким радикальным мерам, станет ясно совсем скоро — 9 сентября в Дагестане состоятся выборы главы республики».

В подобной кадровой политике можно найти как плюсы, так и минусы. Руководитель Центра политико-географических исследований, политолог Николай Петров на международной конференции «Четверть века трансформации: удачные эксперименты и упущенные возможности» высказывался против назначения молодых технократов из других регионов:

«На самом деле, мне кажется, это тупиковая ветвь. И прежде всего потому, что им задается неправильная мотивация. Когда выберете заместителя министра экономики и посылаете его губернатором депрессивной Ивановской области, то самое главное желание его — как можно быстрее оттуда уйти. А это значит продемонстрировать свою эффективность, лояльность, способность как можно быстрее выполнять приказы, чтобы его поскорее забрали и он продолжил бы карьеру в более комфортном месте. Если вдуматься, это ужасная вещь. Она задает не просто короткий горизонт планирования, а ложные стимулы для новых губернаторов».

Эксперт указывает на то, что такие губернаторы работают исключительно «на показатели», так как считают место своей работы временным явлением.

Политический консультант, ведущий эксперт Центра политических технологий Роман Ларионов отмечает, что спешить с выводами не стоит, так как временность должности, не только губернаторской, но и любой другой — понятие размытое:

«Мы можем говорить о той категории глав регионов, которые строили свою карьеру по линии федерального центра, а затем были направлены в регион и рассматривают эту должность как карьерную ступеньку. Но надо понимать, что в действительности ситуация сложнее: для того, чтобы пойти на повышение, таким губернаторам нужно не просто качественно отработать, но и дождаться подходящей кадровой конфигурации в федеральном центре. Иногда ждать приходится долго. Например, Андрей Турчак длительное время пробыл в Пскове, чтобы получить нынешнюю статусную должность секретаря генсовета «Единой России». А подмосковный губернатор Андрей Воробьев, вокруг которого ходили слухи о повышении, пока так его и не получил. Бывает, что губернаторская должность и вовсе приводит к тому, что человек, ранее рассматривавшийся как перспективный, уходит с неё на понижение. Первым приходит в голову пример Александра Мишарина (руководил Свердловской областью в 2009—2012 гг. — прим. ИА REGNUM )».

Действительно, не стоит упускать из виду, что с должности губернатора есть два пути: «рост» на более высокие и ответственные посты в федеральном правительстве или же «падение» — в связи с тем, что политик не оправдал доверия.

«Вообще я бы не сказал, что должность губернатора у нас такой хороший трамплин, — продолжает Ларионов. — Наоборот, это сложная миссия с большой ответственностью, ограниченными ресурсами и отсутствием гарантий повышения даже в случае успешной работы. Хотя последнее время примеры Якушева (Владимир Якушев был назначен главой Минстроя РФ с должности губернатора Тюменской области — прим.) и Кобылкина (Дмитрий Кобылкин пересел в кресло министра природных ресурсов РФ из губернаторского в ЯНАО — прим.) говорят о том, что губернаторский корпус становится более значимым кадровым источником для федеральных органов».

Действительно, Владимир Якушев и Дмитрий Кобылкин несколько лет возглавляли различные рейтинги успешности работы губернаторов, запустили в регионах множество значимых инфраструктурных и экономических проектов. В итоге оба получили места в новом составе правительстве России. И хотя Кобылкин отметил, что не планирует лоббировать интересы своего региона, определенные преференции «родной» регион может получить просто за счет того, что новый руководитель лучше всего знаком с потенциалом «своего» региона.

После назначения главы ЯНАО на пост министра природопользования временно исполняющим обязанности губернатора был назначен его заместитель Дмитрий Артюхов — самый молодой политик в высших эшелонах власти. Вполне вероятно, что Кобылкин не собирается оставлять молодого политика без помощи и содействия. Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков отмечает, что новый министр уже начинает предпринимать определенные действия в интересах ямальского региона:

«Минприроды, возможно, станет продвигать идею, что весь газ с крупных месторождений вблизи Ямала и Гыданского полуострова должен идти на сжижение, а это автоматически будет предполагать его поставки на «Ямал СПГ», — цитирует эксперта специализированный портал «Нефть Капитал».

Пример удачного назначения для региона, который пока остается «на месте» — пермский губернатор Максим Решетников. До своего назначения он возглавлял департамент экономики в правительстве Москвы. Не прошло и года его губернаторства, как многие начали говорить о его переводе в федеральное правительство.

Еще один пример приводит Ларионов:

«Для самого региона подобные назначения — это скорее плюс — усиливаются лоббистские возможности. Свежий пример — ивановский губернатор Станислав Воскресенский. Перспективный федеральный чиновник, направленный в депрессивный, бедный регион. Первый же его крупный проект — скоростной поезд Москва — Иваново, очень важный для региона».

Многие эксперты отмечают, что существует негласный уговор о том, что прежде чем губернатор сможет продвинутся на федеральный уровень в новом качестве, область должна продвинуться в показателях, относящихся к новым майским указам президента — здравоохранение, образование, сельское хозяйство и т. д.

Что в Тульской области

Многие в Тульской области считают, что губернаторство Алексея Дюмина — очередная ступень в его карьере и новый опыт хозяйственника и политика. Исследования АНО «Институт региональной экспертизы» только подтверждают устоявшееся мнение туляков о главе региона, доверие к которому высокое.

«Наши социологические замеры (май-июнь 2018 года, опрошено порядка 1100 респондентов) показывают, что губернатору доверяют порядка 71% жителей области, а более 74% позитивно оценивают работу губернатора. Это высокие цифры, свидетельствующие о том, что Дюмин пользуется поддержкой населения области», отмечает замруководителя «Института региональной экспертизы» Михаил Терещенков.

Основной лейтмотив сторонников Дюмина примерно такой: нет ничего страшного, что он тут делает карьеру, главное, чтобы область росла и процветала, а чем больше Дюмин жаждет пойти выше, тем больше будет для области делать, пусть работает.

Политолог Дмитрий Михайличенко согласен с тем, что глава региона часто появляется в федеральной повестке и в целом обладает высокой медийностью.

«Перспективный политик и в самой области воспринимается в неразрывной связи с федеральном бэкграундом (прежде всего, речь, конечно, идет о долголетнем сотрудничестве с Владимиром Путиным). Многочисленные фокус-группы в Тульской области показывают, что этот элемент политической биографии губернатора воспринимается положительно. Они видят в этом дополнительные возможности для развития региона и потенциал лоббирования губернатором интересов области на федеральном уровне. Активная работа Алексея Дюмина в Тульской области за последние 2,5 года подтверждает этот тезис».

«Не навреди»

Сразу перед выборами в 2016 году тогда еще исполняющий обязанности губернатора Алексей Дюмин попытался доказать, что главные приоритеты в развитии области расставят сами жители области — ведущие эксперты и лидеры мнений региона. И именно их лоббистом губернатор станет, если будет избран на должности.

На сайте программы www.71.tularegion.ru каждый желающий мог внести свои предложения. Всего поступило более 300 инициатив жителей области, и самые интересные были представлены врио (на тот момент) губернатора Тульской области на встрече с их авторами и учтены в предвыборной программе Дюмина. Всего для обсуждения направлений программы были сформированы 15 рабочих групп, каждая из которых рассматривала предложения по профильным сферам.

По мнению региональных экспертов, благодаря этой программе Алексею Дюмину удалось избежать грубых ошибок.

«То, что он собрал неравнодушных к региону людей в советы, привлек нужных экспертов в коллегии, дало толчок к развитию многих сфер региона. Кроме того, вопреки ожиданиям, бывший военный не стал рубить с плеча, а, напротив, начал действовать по принципу «не навреди» — достаточно осторожно», — полагает эксперт АНО «Институт региональной экспертизы» Данил Шишкин.

Председатель Тульского регионального отделения «Опоры России» Михаил Глухов также отметил, что новый губернатор подтвердил первые ожидания жителей области, не стал разбрасываться обещаниями, а просто начал методично работать как »человек, за словами которого стоят реальные дела».

«Прийти в регион, наладить взаимоотношения с группами и мобилизовать их на развитие Тульской области, при этом проводить взвешенную работу по проблематике, без необдуманных кадровых решений, это достойно уважения, — говорит эксперт. — В Тульской области с ее оборонкой, химической промышленностью и машиностроением трудно не быть технократом. По работе с федеральными структурами Алексею Дюмину нет равных в губернаторском корпусе страны. Общаясь с коллегами из соседних областей, не раз слышал, как они в шутку говорят, что если бы было укрупнение регионов, то центр был бы в Туле — уж больно часто представители федеральных институтов приезжают к нам с визитами».

В заслугу тульскому губернатору эксперты ставят то, что он активно продвигает такие стратегические темы, как производство гособоронзаказа и развитие гражданской продукции на базе ОПК. Дюмин плотно вошёл в федеральную повестку, активно работая с инвесторами, в том числе зарубежными на международных форумах и непосредственно у себя в регионе. В этом году Тульская область в третий раз попала в пятерку лидеров регионов с наиболее благоприятным инвестклиматом. По последним данным, глава региона в скором времени войдет в наблюдательный совет Агентства стратегических инициатив (АСИ). Губернатор лоббирует регион, не стесняясь пользоваться своими знакомствами, однако при этом отмечает, что сам факт знакомства далеко не всегда является залогом успеха.

«Одних знакомств мало, чтобы руководители «Газпрома», «Ростеха», «Роснефти» не просто тебя посетили, а запустили здесь свои проекты. Для этого нужны проработанные бизнес-планы», — повторяет Дюмин членам своего правительства, призывая к профессиональной командной работе.

Сейчас в регионе идет активное сотрудничество с госкорпорацией «Ростех», при содействии компании был открыт индустриальный творческий кластер на базе завода «Октава», в месте где еще пару лет назад никто не мог себе представить ничего подобного. Всего в госкорпорацию «Ростех» входят 16 предприятий Тульской области. Это прежде всего КБП им. академика А. Г. Шипунова, «Щегловский вал», Тульский патронный завод, Тульский оружейный завод и другие.

Губернатор активно привлекает и иностранных инвесторов. По сообщению пресс-службы, общий объем иностранного капитала в экономике Тульской области ежегодно составляет порядка 100 млрд рублей. По итогам первого квартала 2018 года их объем превысил 21 млрд рублей — на 36,8% больше, чем за тот же период 2017 год. При этом среди главных инвесторов — американские компании, которые в последние годы не спешат вкладывать деньги в российские проекты.

«Хорошие личные отношения — это значимый ресурс для руководителя любого уровня и направления. Привлечение инвесторов — процесс сложный и многогранный. В нестандартных ситуациях «ручное управление» сегодня зачастую это единственно правильное решение. Авторитет Алексея Геннадьевича — это большой инвестиционный плюс нашего региона», — полагает депутат Государственной думы РФ от Тульской области Владимир Афонский.

Эксперты уверены, что за эти 2,5 года губернатор настолько проникся проблемами области, что даже, если и случится продвижение в карьере для Дюмина, — Тульская область от этого только выиграет.

«У любого руководителя со временем увеличиваются риски застоя в развитии, в работе ведомств начинается топтание на месте, усиливаются бюрократические тенденции. У нас в работе команды губернатора сохраняется надежда на движение вперёд. Тем более совсем недавно Владимир Путин сформулировал новые задачи, вокруг которых будет идти развитие регионов, — полагает Михаил Глухов.

За последнее время конкуренция между регионами заметно усилилась — за инвестиции, трудовые ресурсы, туристические потоки, бюджетное финансирование и т. д. Не последнюю роль в этом играют госкорпорации, финансово-промышленные группы и губернаторы, ушедшие на повышение. Если Алексей Дюмин продолжит федеральную карьеру, то наверняка он будет следить за состоянием дел Тульской области и, конечно, помогать».