Еще восемь граждан РФ попросили президента обменять их на граждан Украины

Киев, , 22:41 — REGNUM Восемь граждан России, находящиеся в украинских тюрьмах, написали письма Владимиру Путину, в которых попросили обменять их на осужденных в РФ граждан Украины, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 15 августа в социальной сети Facebook.

Чиновница рассказала, что обращения написали: Вячеслав Высоцкий, отбывающий наказание в Черкасской исправительной колонии №62, Валерий Иванов и Александр Валехидис, содержащиеся в Дрогобычской колонии №40, Владислав Гречин, находящийся в Одесском учреждении исполнения наказаний № 21, Виктор Агеев (Роменская исправительная колония №56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония №96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов, находящиеся в Житомирском учреждении исполнения наказаний №8.

Напомним, ранее к Владимиру Путину с подобной просьбой обратились бывший беркутовец Александр Саттаров и экс-заместитель министра спорта Крыма Фарух Камалов.

Читайте подробнее: Граждане РФ попросили освободить их из украинской тюрьмы