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Еще восемь граждан РФ попросили президента обменять их на граждан Украины

Политика

Письма будут переданы адресату через украинский МИД

Еще восемь граждан РФ попросили президента обменять их на граждан Украины
ErikaWittlieb
Тюрьма

Киев, 15 августа 2018, 22:41 — REGNUM  Восемь граждан России, находящиеся в украинских тюрьмах, написали письма Владимиру Путину, в которых попросили обменять их на осужденных в РФ граждан Украины, заявила уполномоченная Верховной рады по правам человека Людмила Денисова 15 августа в социальной сети Facebook.

Чиновница рассказала, что обращения написали: Вячеслав Высоцкий, отбывающий наказание в Черкасской исправительной колонии №62, Валерий Иванов и Александр Валехидис, содержащиеся в Дрогобычской колонии №40, Владислав Гречин, находящийся в Одесском учреждении исполнения наказаний № 21, Виктор Агеев (Роменская исправительная колония №56), Олег Доронин (Городищенская исправительная колония №96), Денис Сидоров и Евгений Шаталов, находящиеся в Житомирском учреждении исполнения наказаний №8.

Напомним, ранее к Владимиру Путину с подобной просьбой обратились бывший беркутовец Александр Саттаров и экс-заместитель министра спорта Крыма Фарух Камалов.

Читайте подробнее: Граждане РФ попросили освободить их из украинской тюрьмы

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