Афганская армия при поддержке США возвращает Газни

Газни, Афганистан, , 21:09 — REGNUM Объединённые силы армии Афганистана и США постепенно возвращают контроль над городом Газни, столицей провинции Газни.

Ранее уже сообщалось, что в ночь с 9 на 10 августа сотни бойцов движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) атаковали город Газни с четырех сторон. В наступлении участвовали те отряды, которые действовали и при разгроме сил ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Афганистана.

Таким образом, бои в городе идут уже почти неделю. Информация о реальном состоянии дел и расположении линии фронта поступает противоречивая. Генеральный штаб афганской армии дает более позитивную информацию о том, что большая часть Газни освобождена, и бои идут всего в нескольких кварталах города.

В то же время заместитель главы Совета провинции Газни говорит о том, что движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) контролирует большую часть города. Большое количество общественных зданий сожжено.

Управление ООН по координации гуманитарных вопросов обращает внимание на тяжелую ситуацию, сложившуюся в городе: очень много раненых, в больницах не хватает мест, магазины не работают, не хватает воды и продуктов питания, население вынуждено оставаться в Газни, так как выезды из города перекрыты.

Следует отметить, что Газни находится в 130 километрах Кабула, полный захват этого города привел бы к тому, что вся юго-восточная часть Афганистана была бы отрезана от столицы.