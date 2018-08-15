Начался прием заявок на соискание госпремии в сфере правозащиты

Москва, , 21:09 — REGNUM Сегодня, 15 августа, начался прием заявок на соискание Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Государственной премии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. «Начала свою работу Общественная комиссия при президенте РФ по определению кандидатур на присуждение Госпремии РФ за выдающиеся достижения в области правозащитной деятельности и Госпремии РФ за выдающиеся достижения в области благотворительной деятельности. С 15 августа по 17 сентября любой, кто считает, что внес большой вклад в правозащитную деятельность и внес большой вклад благотворительную деятельность, может подать заявку на соискание этих премий», — рассказала ТАСС уполномоченный в РФ по правам человека Татьяна Москалькова.

Она уточнила, что правила и условия подачи заявки размещены на сайте Kremlin.ru. Итоговое заседание Общественной комиссии состоится 23 октября, а вручение премии будет приурочено к Международному дню прав человека, который отмечается 10 декабря. По словам Москальковой, Общественная комиссия состоит из 12 человек — «это представители общественных организаций, представители Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, уполномоченные по правам человека в регионах, в частности во Владимирской, Ярославской и Московской областях».

Премии будут вручаться в третий раз, добавила Москалькова, отметив, что эти премии значительно повысили значимость правозащитной и благотворительной деятельности в российском обществе. Первым обладателем Госпремии в области правозащитной деятельности стала основатель Международной общественной организации «Справедливая помощь» Елизавета Глинка, а лауреатом Госпремии в области благотворительной деятельности — генеральный директор АНО «Детский хоспис» Александр Ткаченко.