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МВД: Около 200 человек вышли на несогласованную акцию в центре Москвы

Политика

В Москве проходит несанкционированная акция «Марш матерей» в поддержку фигуранток дела экстремистской организации «Новое величие»

МВД: Около 200 человек вышли на несогласованную акцию в центре Москвы
Иван Шилов © ИА REGNUM
Оратор. Рупор

Москва, 15 августа 2018, 20:52 — REGNUM  Около 200 человек принимают участие в несогласованном властями публичном мероприятии вечером 15 августа в центре Москвы, сообщается пресс-служба столичного управления МВД России.

В сообщении отмечается, что «полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан».

Как ранее передавало ИА REGNUM, в центре столицы сегодня готовилось несогласованное шествие под названием «Марш матерей» в поддержку фигуранток дела экстремистской организации «Новое величие». Организаторы акции настаивают на освобождении Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО в связи с обострением у них проблем со здоровьем.

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