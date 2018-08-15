МВД: Около 200 человек вышли на несогласованную акцию в центре Москвы

Москва, , 20:52 — REGNUM Около 200 человек принимают участие в несогласованном властями публичном мероприятии вечером 15 августа в центре Москвы, сообщается пресс-служба столичного управления МВД России.

В сообщении отмечается, что «полиция и Росгвардия обеспечивают охрану общественного порядка и безопасности граждан».

Как ранее передавало ИА REGNUM, в центре столицы сегодня готовилось несогласованное шествие под названием «Марш матерей» в поддержку фигуранток дела экстремистской организации «Новое величие». Организаторы акции настаивают на освобождении Анны Павликовой и Марии Дубовик из СИЗО в связи с обострением у них проблем со здоровьем.

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