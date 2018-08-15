Узбекистан утвердил список стран с упрощенным оформлением въездных виз

Ташкент, , 20:40 — REGNUM В Узбекистане опубликовали список стран, в отношении граждан которых установлен упрощенный порядок оформления туристических виз, сообщили 15 августа в пресс-службе МИД республики со ссылкой на консульско-правовой департамент министерства.

В ведомстве отметили, что с 15 июля внедрена система выдачи электронных виз для иностранных туристов, в отношении которых установлен упрощенный порядок оформления виз.

Кроме того, в республике принят краткосрочный безвизовый режим на срок до пяти суток для ряда стран. Условие действует при наличии авиабилета в третью страну.

Как сообщало ИА REGNUM, с 15 июля по 1 августа в профильные ведомства Узбекистана поступило 2784 заявки из 41 страны для оформления электронных въездных виз.

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