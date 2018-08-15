Министр обороны: Грузия адекватно отвечает на политику США

Тбилиси, , 20:01 — REGNUM Подписанный президентом США акт авторизации министр обороны Грузии Леван Изория считает крайне важным для обороноспособности и безопасности страны документом и подчеркивает, что правительство Грузии адекватно отвечает на политику стратегического партнера. Об этом министр заявил на церемонии закрытия учений «Достойный партнер 2018», которые проводились в Грузии уже четвертый раз.

«В этом акте отмечено, что Грузия вместе с Украиной должна участвовать в более широкомасштабных региональных учениях, в пределах Черного моря. Грузия адекватно отвечает на ту политику, которая предусмотрена актом авторизации и отвечает тем главным требованиям, которые предъявлены к грузинским вооруженным силам. Это связано с усилением нашей обороноспособности и сближением со стандартами НАТО», — заявил Леван Изория.

В нынешних учениях принимали участие представители 13 стран, а их целью была отработка навыков военнослужащих по участию в оборонительных, наступательных операциях и операциях по обеспечению безопасности.