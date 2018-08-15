Британские истребители вновь сопровождали российские Су-24 над Чёрным морем

Лондон, , 19:56 — REGNUM Британские истребители были подняты в воздух для сопровождения российских самолётов Су-24 над акваторией Чёрного моря, сообщили в пресс-службе Королевских ВВС Великобритании.

Как уточняется, инцидент произошёл ещё в понедельник, 13 августа. Два истребителя Typhoon были подняты с базы в Румынии в связи с тем, что шесть российских самолётов приблизились к воздушному пространству НАТО, говорится в распространённом заявлении.

Отмечено, что британские истребители «осуществляли наблюдение на досягаемом расстоянии», при этом «визуальный перехват не производился».

Напомним, что аналогичный эпизод уже имел место 26 июля. Тогда Великобританией также были подняты истребители Typhoon в связи с приближением к пространству НАТО российских Су-24.

В Минобороны России ранее уже неоднократно подчёркивали, что все полёты российской военной авиации над нейтральными водами осуществляются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.

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