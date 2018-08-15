США будут считать Крым российским тогда, когда им это выгодно — эксперт

Киев, , 20:06 — REGNUM Министерство обороны США может тратить средства на деятельность, подтверждающую принадлежность Крыма к России, если это в интересах страны заявила политический эксперт Елена Дьяченко 15 августа на своей странице в социальной сети Facebook.

Эксперт изучила оборонный бюджет США на 2019 год и обнаружила интересный пункт:

«Статья 1232 запрещает Минобороны использовать выделенные на 2019 год бюджетные средства на любую деятельность, если она подтверждает признание Крыма российским. Но в случае, когда министр обороны в сотрудничестве с госсекретарем решат, что это в интересах нацбезопасности США (и уведомят комитеты Конгресса и Сената по обороне и международным делам), то можно», — рассказала Дьяченко.

Эксперт не считает это фактическим признанием статуса Крыма со стороны США, однако она отметила, что теперь понятно молчание президента США Дональда Трампа по поводу Крыма во время встречи с президентом России Владимиром Путиным в Хельсинки.

Напомним, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала рекордный военный бюджет США на 2019 год, заявив, что Вашингтон намерен наращивать влияние в мире, опираясь на грубую военную силу.

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