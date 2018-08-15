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Путин снялся на гигараму с волонтерами форума «Машук-2018»

Политика

Вместе с президентом РФ на снимке запечатлелись тысяча человек

Путин снялся на гигараму с волонтерами форума «Машук-2018»
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владимир Путин снимается на гигараму

Пятигорск, Ставропольский край, 15 августа 2018, 19:53 — REGNUM  Президента РФ Владимира Путина, встретившегося сегодня, 15 августа, с участниками молодежного образовательного форума «Машук-2018», запечатлели с помощью большой камеры под названием гигарама. Таким образом на снимок одновременно попала почти тысяча человек.

Напомним, молодежный форум «Машук» проходит уже в девятый раз. Участники представляют общественности и главе государства свои проекты, самые успешные из них получают денежные гранты на реализацию. Глава государства выразил удовлетворение тем, что многие инициативы посвящены пропаганде здорового образа жизни и сохранению культурного наследия страны.

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Молодежный форум «Машук-2018»
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