Путин снялся на гигараму с волонтерами форума «Машук-2018»

Пятигорск, Ставропольский край, , 19:53 — REGNUM Президента РФ Владимира Путина, встретившегося сегодня, 15 августа, с участниками молодежного образовательного форума «Машук-2018», запечатлели с помощью большой камеры под названием гигарама. Таким образом на снимок одновременно попала почти тысяча человек.

Напомним, молодежный форум «Машук» проходит уже в девятый раз. Участники представляют общественности и главе государства свои проекты, самые успешные из них получают денежные гранты на реализацию. Глава государства выразил удовлетворение тем, что многие инициативы посвящены пропаганде здорового образа жизни и сохранению культурного наследия страны.