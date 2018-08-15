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Путин: В сентябре мы ждём визит Си Цзиньпина в Россию

Политика

Встреча президента России и председателя КНР состоится во Владивостоке

Путин: В сентябре мы ждём визит Си Цзиньпина в Россию
Иван Шилов © ИА REGNUM
Владимир Путин и Си Цзиньпин

Москва, 15 августа 2018, 19:38 — REGNUM  Визит председателя КНР Си Цзиньпина в Россию состоится в сентябре текущего года, заявил 15 августа российский президент Владимир Путин.

Об этом президент РФ сообщил в ходе своей встречи с членом политбюро ЦК КПК Ян Цзечи.

Владимир Путин подчеркнул, что благодаря активной позиции председателя КНР развитие российско-китайских отношений идет по намеченному плану.

«В начале встречи хотел бы отметить, что отношения наши развиваются так, как мы и планировали, все идет по намеченному нами плану, это происходит в значительной степени благодаря активной позиции нашего надежного хорошего друга — председателя Си Цзиньпина», — сказал Владимир Путин.

Президент России попросил передать китайскому лидеру свои наилучшие пожелания и отметил, что Си Цзиньпин будет принят так же тепло, как в июне этого года принимали в Китае российскую делегацию.

«Мы ждем его с визитом в сентябре этого года, он состоится во Владивостоке, а затем мы вместе будем участвовать во владивостокском Восточном экономическом форуме», — добавил Владимир Путин.

Как сообщало ИА REGNUM, член Политбюро ЦК Компартии Китая и директор офиса Комиссии по иностранным делам ЦК КПК Ян Цзечи прибыл в Москву на консультации по вопросам стратегической безопасности.

Читайте ранее в этом сюжете: Член Политбрюро ЦК КПК прибудет в Москву на консультации по безопасности

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Российско-китайские отношения
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