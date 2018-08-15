Эрдоган и Меркель обсудили по телефону ситуацию в Сирии

Берлин, , 18:48 — REGNUM Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и канцлер Германии Ангела Меркель провели телефонные переговоры по ситуации в Сирии и по вопросам двусторонних отношений, сообщается 15 августа в официальном заявлении правительства ФРГ.

«Канцлер и президент обсудили общие международные вызовы, в число которых входит ситуация в Сирии, а также двухсторонние отношения», — указано в заявлении.

Кроме того, стороны договорились, что в ходе подготовки государственного визита президента Турции в Германию будет организована встреча министров финансов и экономики обеих стран.

Как сообщало ИА REGNUM, государственный визит турецкого президента Реджепа Тайипа Эрдогана в Германию запланирован на 28 сентября.

Стоит отметить, что ситуация в Сирии также будет одной из тем обсуждения на встрече президента России Владимира Путина и канцлера ФРГ Ангелы Меркель, которая состоится 18 августа в Германии.

Читайте ранее в этом сюжете: Глава Еврокомиссии поприветствовал освобождение греческих военных