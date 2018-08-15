США ввели новые санкции против России, связанные с КНДР

Вашингтон, , 18:45 — REGNUM Вашингтон принял решение о расширении санкций в отношении Северной Кореи. Об этом сообщает 15 августа пресс-служба министерства финансов США.

Как следует из сообщения, в чёрный список Вашингтона дополнительно включены одно физическое и три юридических лица.

Санкции введены в отношении китайской компании Dalian Sun Moon Star International Logistics Trading, базирующейся в Сингапуре компании SINSMS PTE LTD, а также российского ООО «Профинет» и персонально его генерального директора.

Напомним, в начале августа министерство финансов США также ввело ограничительные меры в отношении российского банка «Агросоюз» в рамках санкций против КНДР. Сообщалось, что санкции против банка введены за оказание услуг представителям Банка внешней торговли КНДР в Москве.

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