Индия отправит в космос свою первую космическую миссию к 2022-му году

Нью-Дели, , 19:17 — REGNUM В ходе своего выступления со стен Красного форта в Дели по случаю Дня независимости Индии премьер-министр Нарендра Моди объявил о том, что к 2022-му году Индия в 75-ю годовщину своей независимости отправит в космос свою первую пилотируемую миссию.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», директор Индийской организации космических исследований доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что план полета индийского астронавта разрабатывается уже довольно давно и на данный момент уже известно, что стоимость проекта не должна превысить 100 миллиардов рупий, а длительность полета составит не менее семи дней. Также он сообщил, что полет будет осуществляться на одноразовой индийской ракете-носителе GSLV Mk.III.

В рамках подготовки к полету Индийская организация космических исследований уже провела первые испытания модуля экипажа и системы эвакуации экипажа, а также первое испытание своего космодрома в Шрихарикоте, предназначенного для безопасного выхода экипажа из экстренных ситуаций. Далее планируется провести несколько запусков беспилотных космических аппаратов.