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Индия отправит в космос свою первую космическую миссию к 2022-му году

Политика

Первая индийская космическая миссия отправится в космос на индийской ракете и пробудет там не менее семи дней

Индия отправит в космос свою первую космическую миссию к 2022-му году
© Indian Space Research Organisation
Индийская ракета PSLV-CA-C29

Нью-Дели, 15 августа 2018, 19:17 — REGNUM  В ходе своего выступления со стен Красного форта в Дели по случаю Дня независимости Индии премьер-министр Нарендра Моди объявил о том, что к 2022-му году Индия в 75-ю годовщину своей независимости отправит в космос свою первую пилотируемую миссию.

По сообщению индийского новостного издания «Хиндустан Таймс», директор Индийской организации космических исследований доктор Кайласавадиву Сиван заявил, что план полета индийского астронавта разрабатывается уже довольно давно и на данный момент уже известно, что стоимость проекта не должна превысить 100 миллиардов рупий, а длительность полета составит не менее семи дней. Также он сообщил, что полет будет осуществляться на одноразовой индийской ракете-носителе GSLV Mk.III.

В рамках подготовки к полету Индийская организация космических исследований уже провела первые испытания модуля экипажа и системы эвакуации экипажа, а также первое испытание своего космодрома в Шрихарикоте, предназначенного для безопасного выхода экипажа из экстренных ситуаций. Далее планируется провести несколько запусков беспилотных космических аппаратов.

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Космические полеты, аппараты и исследования
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