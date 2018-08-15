В Индии женщины смогут служить в армии на постоянной основе

Нью-Дели, , 18:47 — REGNUM Премьер-министр Индии Нарендра Моди в ходе своего выступления со стен Красного форта в Дели по случаю дня независимости Индии отметил достижения индийских женщин. По сообщению индийского новостного издания «Джагран», особо он подчеркнул, что индийские женщины добились серьезных успехов в политической сфере, так сейчас женщины и министры, и судьи Верховного суда, а процент голосующих на выборах женщин постоянно растет и иногда даже превышает процент проголосовавших мужчин.

Однако он также отметил, что до сегодняшнего дня женщины не могли служить в армии наравне с мужчинами, и это было серьезным упущением, а теперь они также смогут служить на постоянной основе.

Ранее женщины могли служить в индийской армии только на временной основе, срок контракта в этом случае составлял от 5 до 14 лет. Сейчас же они смогут служить в армии вплоть до выхода на пенсию, а, следовательно, и получать полноценные армейские пенсии и все остальные льготы.