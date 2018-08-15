Защита и обвинение намерены обжаловать решение суда по делу Кочаряна

Ереван, , 18:31 — REGNUM Защита экс-президента Армении Роберта Кочаряна, которого 13 августа Аппеляционный суд освободил из-под ареста, намерена обжаловать решение суда. Об этом заявил один из пяти адвокатов Кочаряна Айк Алумян.

По его словам, Апелляционный суд не обратился как минимум к двум указанным в апелляционной жалобе «важным положениям» и принял решение, основываясь только на нарушении права конституционного иммунитета.

«Апелляционный суд из ряда представленных нами аргументов принял за основание только одно — иммунитет. Но у нас было как минимум три аргумента, которые ничем не уступают аргументу об иммунитете. Мы считаем, что эти два аргумента также должны получить оценку со стороны суда и обязательно должны стать основанием для освобождения. Мы сейчас собираемся обжаловать в Кассационный суд и потребовать, чтобы были рассмотрены также другие аргументы», — цитирует Алумяна aysor.am.

Адвокат отметил, что в ближайшие дни получат решение Апелляционного суда, обсудят и затем обратятся в Кассационный суд.

«Мы хотим понять, почему указанные в нашей жалобе важные положения не рассмотрены, и обязательно обратиться в Кассационный суд. Нельзя сказать, что мы в восторге от решения Апелляционного суда, у нас тоже есть недовольство», — сказал адвокат.

Генеральная прокуратура и Специальная следственная служба Армении, которая расследует дело «1 марта», также недовольны решением Апелляционного суда.

Как сообщил вчера, 14 августа, начальник управления Генпрокуратуры по надзору за расследованием особо важных дел Ваагн Мурадян, ведомство готово обжаловать решение Апелляционного суда об изменении меры пресечения экс-президента Армении Роберта Кочаряна в Кассационном суде.

«Решение Апелляционного суда мы пока не получили. В течение одного-двух дней мы получим решение, обсудим этот вопрос, и в соответствии с положениями решения представим жалобу», — сказал Мурадян.

В Специальной следственной службе Армении заявили, что решение Апелляционного уголовного суда о снятии ареста с Роберта Кочаряна незаконно.

«Решение Апелляционного уголовного суда о снятии ареста с Роберта Кочаряна незаконно. Апелляционный уголовный суд вышел за рамки своих полномочий. Надеемся, что прокуратура представит апелляционную жалобу», — отметили в пресс-службе ССС.

31 августа Апелляционный суд Армении под председательством судьи Александра Азаряна удовлетворил апелляционную жалобу адвокатов второго президента Армении Роберта Кочаряна об изменении меры пресечения в отношении Кочаряна, и он был освобожден из-под ареста в зале суда. Решение суда общей юрисдикции Еревана отменено, принимая во внимание конституционный иммунитет Роберта Кочаряна.

Второй президент Армении Роберт Кочарян был заключен под стражу 28 июля. Он обвиняется по ч.1 ст. 300.1 Уголовного кодекса Армении в насильственном изменении конституционного строя в рамках уголовного дела о кровавых поствыборных событиях 1 марта 2008 года.

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