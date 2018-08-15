Среда, 15 Августа 2018 года
19:17:12 МСК

Борьба за власть в челябинском Миассе: выдвинут второй кандидат

Политика

На должность мэра заявился экс-глава Златоуста Дмитрий Мигашкин

Миасс, Челябинская область, 15 августа 2018, 18:24 — REGNUM  В челябинском Миассе увеличилось количество кандидатов на пост главы города. Документы сдал бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин.

Ранее, 14 августа, свои документы подал депутат горсоборания Григорий Тонких. Он с 15 мая временно исполняет полномочия мэра.

Напомним, документы принимаются до 20 августа. А 26 сентября конкурсная комиссия определит наиболее достойных кандидатов на пост мэра и представит их собранию депутатов.

Очередной конкурс по назначению мэра был назначен 3 августа. Ранее, 5 июля, назначение мэра было сорвано. Из двух кандидатов депутатов не устроил ни один. Большинство членов собрания депутатов просто испортили свои бюллетени.

Читайте ранее в этом сюжете: Челябинский Миасс решил возглавить врио главы города

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Назначение глав муниципальных образований
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить