Борьба за власть в челябинском Миассе: выдвинут второй кандидат

Миасс, Челябинская область, , 18:24 — REGNUM В челябинском Миассе увеличилось количество кандидатов на пост главы города. Документы сдал бывший мэр Златоуста Дмитрий Мигашкин.

Ранее, 14 августа, свои документы подал депутат горсоборания Григорий Тонких. Он с 15 мая временно исполняет полномочия мэра.

Напомним, документы принимаются до 20 августа. А 26 сентября конкурсная комиссия определит наиболее достойных кандидатов на пост мэра и представит их собранию депутатов.

Очередной конкурс по назначению мэра был назначен 3 августа. Ранее, 5 июля, назначение мэра было сорвано. Из двух кандидатов депутатов не устроил ни один. Большинство членов собрания депутатов просто испортили свои бюллетени.

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