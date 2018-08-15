ЦИК рекомендовал ярославскому избиркому обратить внимание на кадры

Ярославль, , 17:38 — REGNUM Центральная избирательная комиссия обратила внимание ярославского облизбиракома на кадровую политику. Об этом говорится в ответе ЦИКа одному из кандидатов в депутаты Ярославской областной думы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ЦИК проступила жалоба, в которой говорилось о «разрушении системы избирательных комиссий» региона и приводились факты многочисленных увольнений сотрудников как областной избирательной комиссии, так и территориальных комиссий. Как выяснилось, автором письма был кандидат в депутаты, в прошлом член Тутаевской ТИК Илья Шестериков. Ему поступил ответ на его обращение за подписью члена ЦИК Бориса Эбзеева. Судя по тону письма, по крайней мере часть претензий ЦИК признал обоснованным.

Руководству избирательной комиссии Ярославской области, в свою очередь, рекомендовано обратить внимание на кадровую политику, направленную на создание условий, исключающих дестабилизацию работы системы избирательных комиссий области», — говорится в письме.

Автор письма основную ответственность за это возлагал на секретаря областной избирательной комиссии Галину Бокмельдер. В июле Галина Бокмельдер покинула пост, ее место занял ярославец Сергей Фефилин.

При этом Борис Эбзеев пишет, что в настоящее время прием на работу сотрудников избиркома осуществляется строго в соответствии с законом.

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