Тимошенко отберет имущество у Порошенко, если победит на выборах — эксперт

Киев, , 17:30 — REGNUM Директор Украинского аналитического центра Александр Охрименко считает, что между главой партии всеукраинское объединение «Батькивщина» Юлией Тимошенко, действующим президентом Петром Порошенко и четвертым президентом Украины Виктором Януковичем нет никакой разницы. Об этом Охрименко написал 15 августа на своей странице в Фейсбуке.

«Я всегда говорил, что часть украинских избирателей, которых можно назвать одним словом «толпа» тупые и глупые люди. Они не исправимы. Только недавно был Майдан. Там тоже обещали «Банду геть» и после этого украинцы будут жить зажиточно. В результате имущество Янукович и компании забрали себе Порошенко и его «любі друзі», а клоунов, которые бегали на Майдан, в очередной раз обманули», — написал Охрименко.

При этом он прогнозирует, что Тимошенко отберет имущество у Порошенко, если победит на президентских выборах.

«Но толпе мало, она хочет шоу. Неужели толпа такая глупая и не понимает, что даже если Тимошенко станет президентом Украины, все что она сделает, это заберет себе имущество Порошенко и будет смеяться над клоунами, которые привели ее к власти. Нет разницы между Порошенко и Тимошенко и их другом Януковичем. Все они одинаковые. Но толпа всегда любит жуликов и хвастунов», — пояснил Охрименко.

Он также не исключает, что Порошенко назначит лидера общественного движения «Украинский выбор» Виктора Медведчука на пост премьер-министра.

«Теперь точно Порошенко Медведчука сделает премьер-министром. Нужно же соблюдать традиции. Тем более что Ющенко и Порошенко кумовья», — отметил Охрименко, комментируя информацию о том, что Тимошенко планировала назначить Медведчука на пост премьера.

Как сообщалось, в августе третий президент Украины Виктор Ющенко заявил в интервью «Украинской правде», что в 2005 году Тимошенко предлагала назначить вице-премьером в её правительство Виктора Медведчука. Однако экс-президент категорически отказался от этой идеи.

«Она принесла фотографии Балоге (экс-глава администрации президента Виктор Балога) и сформулировала ему этот первый вопрос. А потом пришла ко мне и предложила, что было бы лучше, если бы Медведчук стал вице-премьером. Для меня это был шок», — сказал Ющенко.