Башар Асад подписал указы об амнистии некоторых боевиков

Дамаск, , 17:23 — REGNUM Президент Сирийской Арабской Республики Башар Асад подписал указы об амнистии различных категорий граждан. Об этом сегодня, 15 августа, сообщил журналистам на заседании межведомственного координационного штаба по возвращению беженцев на территорию арабской республики министр муниципального управления и экологии Сирии Хусейн Махлюф.

Министр пояснил, что процедура амнистии носит индивидуальный характер и зависит от степени участия того или иного гражданина в боевых действиях против правительственных сил. В некоторых случаях амнистия касается даже тех, кто был объявлен в розыск.

«С целью скорейшего восстановления мира в стране президент Сирии издал несколько указов в отношении различных категорий граждан», — сказал Махлюф.

Также чиновник рассказал, что правительство предоставляет отсрочку от службы в армии на один год тем гражданам, которые вернулись на родину из-за рубежа, куда они уехали из-за войны.