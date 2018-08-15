Украину призвали запретить финансирование партий из госбюджета

Киев, , 17:21 — REGNUM Директор украинской политконсалтинговой группы Дмитрий Разумков возмутился, что в условиях войны правительство и парламент Украины тратят из госбюджета более18,7 млн долл на финансирование парламентских партий.

«Парламентские партии за 3 месяца потратили на политическую рекламу 50 млн гривен (1,8 млн долл.) из госбюджета. Вдумайтесь. 50 млн гривен бюджетных средств. И это даже официально еще не началась избирательная кампания. И это в стране, в которой идет война. По закону 2015 года, в Украине политические партии (не все 350+ зарегистрированных, а только те, которые на выборах преодолели 5% барьер) финансируются из бюджета Украины, то есть из наших с вами карманов. Но все, кто хоть раз участвовал в выборах, знают, что этих денег даже мало для нормального существования партии в межизбирательный период, не то, что на проведение выборов… И часто возникает вопрос, тратят ли, или «перебрасывают» на свои структуры?» — задался вопросом Разумков 15 августа на своей странице в Фейсбуке.

Эксперт поддержал нежелание международных финансовых организаций кредитовать украинское правительство.

«У нас иногда любят жаловаться, что, дескать, международные партнеры Украины дают нам недостаточно денег (будь то кредиты или макрофинансовая помощь), в то время как другим странам выделяются суммы в разы больше. Вот тут уже приличных слов не хватает. Получается, свои деньги мы тратим на, мягко сказать, ерунду и при этом жалуемся, что нам выделяют мало денег из бюджетов других стран и структур?» — добавил Разумков.

Политолог призвал партийное руководство отказаться от траты средств налогоплательщиков, а использовать на свои нужды только доходы от членских взносов.

«Было б правильней, если хочет партия себя популяризировать — собирайте членские взносы. Скинулись партией — вешайте борды, проводите агитационные кампании, да хоть канал себе купите и вещайте на нём круглосуточно, а не тратьте деньги налогоплательщиков. Хотя есть более действенный способ — делайте то, что обещали избирателю, и не только в преддверии выборов», — подытожил Разумков.

Как сообщало ИА REGNUM, в январе 2018 года пресс-служба Национального агентства по предупреждению коррупции проинформировала, что в этом году потратит на финансирование уставной деятельности политических партий 513,7 млн гривен (18,7 млн долл).

«В структуре финансирования НАПК, как предполагается в проекте государственного бюджета на 2018 год, расходы на финансирование уставной деятельности политических партий составят 75% (513,7 млн гривен) общего объема расходов (683,5 млн гривен)», — говорится в сообщении.

Напомним, в бюджете на 2017 год в целом для НАПК было выделено 605,3 млн гривен (22 млн долл), а на финансирование партий было предусмотрено 442,4 млн гривен или 73% расходов.