Владимир Путин посетит бракосочетание главы МИД Австрии

Москва, , 17:13 — REGNUM Президент России Владимир Путин посетит бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее о возможности участия Владимира Путина в свадебной церемонии, которая пройдёт 18 августа на юге земли Штирия, сообщил ряд австрийских СМИ.

Дмитрий Песков уточнил, что президент России заедет на свадьбу австрийского министра «по пути в Берлин».

Напомним, 18 августа должна состояться встреча Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в её резиденции в Мезеберге под Берлином. На повестке предстоящих переговоров — ситуация в Сирии и на Украине.