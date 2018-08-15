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Владимир Путин посетит бракосочетание главы МИД Австрии

Политика

Российский лидер заедет в Австрию по пути на встречу с Ангелой Меркель, сообщили в Кремле

Москва, 15 августа 2018, 17:13 — REGNUM  Президент России Владимир Путин посетит бракосочетание министра иностранных дел Австрии Карин Кнайсль. Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Ранее о возможности участия Владимира Путина в свадебной церемонии, которая пройдёт 18 августа на юге земли Штирия, сообщил ряд австрийских СМИ.

Дмитрий Песков уточнил, что президент России заедет на свадьбу австрийского министра «по пути в Берлин».

Напомним, 18 августа должна состояться встреча Владимира Путина с федеральным канцлером Германии Ангелой Меркель в её резиденции в Мезеберге под Берлином. На повестке предстоящих переговоров — ситуация в Сирии и на Украине.

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Внешняя политика России
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