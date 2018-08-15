Президент Туркмении поблагодарил Путина за усиление безопасности

Москва, , 17:16 — REGNUM Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил главу России Владимира Путина за личный вклад в укрепление международной безопасности, сообщили 14 августа в пресс-службе Кремля.

Путин предложил неформально и в узком составе обсудить двусторонние отношения. Туркменский лидер, в свою очередь, предложил обсудить международную повестку дня, вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа встречу Путина и Бердымухамедова анонсировали в пресс-службе Кремля. Планируется, что стороны обсудят вопросы сотрудничества в энергетической и других сферах.

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