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Президент Туркмении поблагодарил Путина за усиление безопасности

Политика

Путин предложил неформально и в узком составе обсудить двусторонние отношения

Президент Туркмении поблагодарил Путина за усиление безопасности
Иллюстрация: Kremlin.ru
Владими Путин и Гурбангулы Бердымухамедов

Москва, 15 августа 2018, 17:16 — REGNUM  Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов поблагодарил главу России Владимира Путина за личный вклад в укрепление международной безопасности, сообщили 14 августа в пресс-службе Кремля.

Путин предложил неформально и в узком составе обсудить двусторонние отношения. Туркменский лидер, в свою очередь, предложил обсудить международную повестку дня, вопросы торгово-экономического и гуманитарного сотрудничества.

Как сообщало ИА REGNUM, 15 августа встречу Путина и Бердымухамедова анонсировали в пресс-службе Кремля. Планируется, что стороны обсудят вопросы сотрудничества в энергетической и других сферах.

Читайте ранее в этом сюжете: В Кремле рассказали о предстоящей встрече Путина и Бердымухамедова

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