«Черная дата»: Кипр отметил 44 года второй фазы турецкого вторжения

Никосия, , 17:11 — REGNUM В этот вторник, 14 августа, антиоккупационными и мемориальными мероприятиями по всему острову киприоты отметили «черную дату» своей истории. Вторую фазу турецкого наступления на Кипре осудили кипрские политические партии и призвали к возобновлению мирных переговоров, сообщает Cyprus-Mail.

14 августа Кипр отметил 44-ю годовщину второй фазы турецкого вторжения, когда турецким войскам удалось продвинуться еще дальше, чем на первом этапе, инициированном 20 июля 1974 года, остановившись на этот раз в Вароше на востоке и в Морфу на западе острова.

Вароша — квартал в Фамагусте, который до турецкого вторжения был крайне популярным туристическим местом — сейчас остается «городом-призраком», находящимся под контролем турецких военных. Всего в ходе второй фазы на юг острова было перемещено около 200 000 греков-киприотов, а все турки-киприоты, проживающие на тот момент на юге, были перемещены на север.

В преддверии знаменательной даты оппозиционная партия АКЭЛ, заявила, что именно вторая фаза закрепила «линию Атилла» и оккупацию турками 37% территории острова. Поэтому лишь «освобождение от оккупации и воссоединение нашей страны станет оправданием нашей борьбы и новой страницей истории нашего народа, который сможет строить свою дальнейшую жизнь в условиях постоянной свободы, мира, безопасности и сотрудничества», отметили в АКЭЛ.

Кипрская правящая партия «Демократическое объединение» (DISY), в свою очередь заявила, что Кипр еще не готов забыть события почти полувековой давности: «Сегодняшняя «черная дата» пробуждает в кипрском народе воспоминания. Однако 44 года — недостаточно для того, чтобы забыть наши оккупированные и поныне территории».

DISY призвала кипрский народ к единству, поддержанию духа консенсуса и отказу от поддержки политических подходов, идущих вразрез с усилиями президента Республики Кипр Никоса Анастасиадиса по урегулированию конфликта.

«Мы подчеркиваем необходимость борьбы за всеобъемлющее решение, которое восстановит права человека и основные свободы всего нашего народа и обеспечит долгосрочный мир в демократическом, Европейском государстве, единой родине для всех киприотов», — добавили представители правящей партии.

Партия «зеленых» заявила, что Кипр медленно, но верно движется в сторону завершения пятого десятилетия оккупации и что поколения, которые ранее жили в северной части острова, постепенно исчезают одно за другим: «37% территории Республики остается под оккупацией, тысячам беженцев отказано в праве вернуться в родные места, в то время как многие люди до сих пор числятся пропавшими без вести, а остальные все еще ждут, когда их дети вернутся домой», — говорится в заявлении партии.

«Зеленые» также призвали к немедленному выполнению резолюций ООН и возвращению Вароши ее законным жителям: «Многие люди постоянно говорят о решении кипрской проблемы, хотя официальная турецкая позиция ведет нас в опасный политический тупик … турки по-прежнему хотят того же, чего хотели в 1974 году, и это — географическая сегрегация, но теперь уже в рамках Федерации. Мы не должны соглашаться на их требования», — подчеркнули в партии.

Напомним, что Кипр остается фактически разделенным «линией Атилла» на две части — Южную (Республика Кипр) и Северную (Турецкая Республика Северного Кипра). Последние переговоры о воссоединении острова прошли с 28 июня по 7 июля 2017 года в Кран-Монтане и завершились провалом, к сожалению всего международного сообщества.