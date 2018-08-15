Киев хочет попросить НАТО конвоировать украинские суда в Азовском море

Киев, , 16:56 — REGNUM Власти Украины намерены обратиться в Совет Безопасности Организации Объединённых Наций и военный блок НАТО с просьбой сопровождать украинские суда в Азовском море. Об этом сегодня, 15 августа, заявил в эфире телеканала «112 Украина» заместитель министра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука.

По его словам, Киев рассматривает два варианта. Первый — это обратиться в Совбез ООН с просьбой о морском конвое. Второй — обратиться непосредственно к военному блоку НАТО с просьбой предоставить силы для сопровождения украинских судов в Азовском море.

При этом Тука не уверен в том, что НАТО согласится помочь Украине.

Напомним, что ситуация в Азовском море остается напряженной после того, как украинские пограничники незаконно задержали российское рыболовецкое судно «Норд», на борту которого находились 10 граждан России. При этом в Киеве их считают гражданами Украины. Девять членов экипажа получили штраф, а капитану «Норда» грозит тюремное заключение. Только двое членов экипажа смогли выбраться с Украины, остальные остаются фактически в плену.

После этого инцидента российские пограничники стали досматривать все украинские суда, которые идут через Керченский пролив. Такие меры полностью соответствуют нормам международного права.

Украинские власти заявляют, что из-за этих досмотров корабли реже стали заходить в порты Бердянска и Мариуполя, а украинские судовладельцы якобы несут колоссальные убытки.