Вашингтон, , 16:48 — REGNUM Американская газета The New York Times опубликовала материал под названием «По мнению чиновников, напряженность между США и Турцией может затормозить прогресс в борьбе с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)».

Представители американской и европейской разведки, а также чиновники в сфере антитеррористической деятельности на условиях анонимности сообщили газете, что они озабочены эскалацией напряженности между президентом Трампом и президентом Турции Эрдоганом. Это может поставить под угрозу обмен информацией и сотрудничество правоохранительных органов двух стран в борьбе с «Исламским государством» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Турция начнет утаивать информацию о предполагаемых боевиках ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и о своих разведывательных операциях по искоренению экстремистов в этой стране. Таким образом, это может привести к повышению издержек США и их союзников от пребывания на территории САР.

Кроме этого, эксперты озабочены, что Анкара оказывает поддержку другим экстремистским группировкам, которые использует для борьбы с курдскими формированиями.

В частности, есть информация, что Турция оказывала помощь запрещенной террористической группировке «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Эта группировка ранее называлась «Джебхат ан-Нусра» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и являлась филиалом «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на севере Сирии.

Пентагон в течение многих лет стремился найти баланс между своим союзником по НАТО Турцией и курдскими боевиками, которые оказались самыми надежными наземными силами США против «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Сирии.

Турция же относит курдские отряды YPG («Народных защитников») к сирийскому крылу PПK (Рабочей партии Курдистана) и считает их террористической организацией. Недавно, выступая на пресс-конференции в Анкаре, президент Эрдоган сказал следующее: «Мы не делаем различий между террористическими организациями. Для нас нет никакой разницы между мясниками ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и убийцами PПK».

The New York Times, ссылаясь на чиновника администрации президента США, также сообщает, что готовится еще один пакет санкций против Турции. Одна из планируемых мер — введение ограничений на турецкие авиалинии.