Среда, 15 Августа 2018 года
17:56:03 МСК

Глава Крыма: главная проблема полуострова — неквалифицированные кадры

Политика

Проблема с мусором в Симферополе вновь обнажила хроническую болезнь республики

Симферополь, 15 августа 2018, 16:29 — REGNUM  Основной проблемой Крыма остаётся отсутствие профессиональных кадров. Такое мнение 15 августа журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя проблемы с вывозом мусора в Симферополе.

«Главная проблема — это неквалифицированные кадры… К сожалению, те кто отвечал за вывоз мусора, палец о палец не ударили для того, чтобы выстроить стратегию качественной уборки Симферополя. То, что было накоплено за выходные на мусорных площадках, не поддаётся никакому описанию. Это недопустимо», — отметил глава РК.

По его словам, руководство республики сделает соответствующие оргвыводы в адрес ответственных за мусор чиновников и предприятий.

«Ни перед какими кадровыми решениями я не остановлюсь до тех пор, пока не придёт эффективный руководитель», — добавил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по инициативе главы Крыма за срыв работы по вывозу мусора в отставку был отправлен заместитель руководителя администрации Симферополя Валерий Гуменюк. Помимо этого, антикоррупционному комитету Совета министров и прокуратуре Республики Крым поручили провести проверку МУП «Экоград» на предмет тарифообразования, составления маршрутов, расхода топлива, закупки запчастей и т. д.

Читайте ранее в этом сюжете: В Симферополе выбрали нового ответственного за мусор

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Сбор, вывоз, хранение и переработка бытового мусора
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить