Глава Крыма: главная проблема полуострова — неквалифицированные кадры

Симферополь, , 16:29 — REGNUM Основной проблемой Крыма остаётся отсутствие профессиональных кадров. Такое мнение 15 августа журналистам высказал глава Крыма Сергей Аксёнов, комментируя проблемы с вывозом мусора в Симферополе.

«Главная проблема — это неквалифицированные кадры… К сожалению, те кто отвечал за вывоз мусора, палец о палец не ударили для того, чтобы выстроить стратегию качественной уборки Симферополя. То, что было накоплено за выходные на мусорных площадках, не поддаётся никакому описанию. Это недопустимо», — отметил глава РК.

По его словам, руководство республики сделает соответствующие оргвыводы в адрес ответственных за мусор чиновников и предприятий.

«Ни перед какими кадровыми решениями я не остановлюсь до тех пор, пока не придёт эффективный руководитель», — добавил Сергей Аксёнов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее по инициативе главы Крыма за срыв работы по вывозу мусора в отставку был отправлен заместитель руководителя администрации Симферополя Валерий Гуменюк. Помимо этого, антикоррупционному комитету Совета министров и прокуратуре Республики Крым поручили провести проверку МУП «Экоград» на предмет тарифообразования, составления маршрутов, расхода топлива, закупки запчастей и т. д.

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