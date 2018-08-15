Новые армянские власти начали смены послов с Белоруссии

Ереван, , 16:29 — REGNUM Президент Армении Армен Саркисян 15 августа подписал указ об освобождении Олега Есаяна от должности чрезвычайного и полномочного посла Армении в Белоруссии.

Как сообщает пресс-служба президента Армении, вместо Есаяна послом Армении в Белоруссии назначен Армен Гевондян.

Кроме того, принимая за основание предложение премьер-министра, Олег Есаян отозван с должности постоянного и полномочного представителя Армении в уставных органах СНГ. На должности постоянного и полномочного представителя Армении в уставных органах СНГ его заменит Армен Гевондян.

Уже бывший посол Армении в Белоруссии Олег Есаян занимал должность с 2017 года. До этого — с 2010 года он был послом Армении в России. Есаян начал свою дипломатическую карьеру в Минске. Оттуда его перевели в Москву, а затем обратно в Минск.

В 1997—2005 гг. Есаяна был председателем Национального собрания Нагорно-Карабахской Республики второго и третьего созывов. В 2005—2006 гг. — председатель государственной комиссии Республики Армения по ценным бумагам.

О новом после Армене Гевондяне известно немного. Он долгое время работал в МИД Армении, был начальником управления, советником главы МИД.

Олег Есаян стал первым армянским послом, которого сменили после смены власти в Армении. По информации армянских СМИ, новые армянские власти собираются сменить всех послов, которое находятся за рубежом на так называемой почетной пенсии. Таких послов довольно много.

При прежней власти, должность посла в Армении в странах бывшего СССР, да и не только, была чем-то вроде почётной пенсии. Когда твои услуги властям уже не нужны, но и обижать не хочется. Новые армянские власти, похоже, решили изменить эту традицию.

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