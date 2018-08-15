МИД РФ: Россия против насильственного выдавливания русского языка в Латвии

Светлогорск, Калининградская область, , 16:06 — REGNUM Москва осуждает действия латвийских властей по переводу образования в Латвии полностью на латышский язык. Об этом сегодня, 15 августа, в ходе еженедельного брифинга, который состоялся в Светлогорске Калининградской области на площадке международного молодежного форума «БалтАртек», заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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Она отметила, что проблема насильственного выдавливания русского языка из всех сфер общественной жизни на сегодня является наиболее животрепещущей.

«Речь в первую очередь идёт о Латвии, где реализуются планы полного перевода образования в школах нацменьшинств на латышский язык», — уточнила Захарова, добавив, что эти меры дискриминационного характера вызывают решительное осуждение с российской стороны.

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В Латвии намерены запретить русский язык и в частных вузах

«Мы вновь обращаемся к профильным международным структурам ООН, ОБСЕ, Совету Европы, Европейскому союзу и призываем, наконец, сказать по-настоящему, громко, во всеуслышание, сделать соответствующие заявления и дать оценки в связи с продолжающейся дискриминацией языковых и образовательных прав нацменьшинств в государствах Прибалтики», — сказала дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле 2018 года президент Латвии Раймондс Вейонис утвердил поправки к закону об образовании, которые предполагают постепенный перевод школ национальных меньшинств и прежде всего русских школ на обучение на латышском языке. Ранее закон, согласно которому все школы страны c 2020−2021 учебного года перейдут на латышский язык, одобрили депутаты законодательной власти Латвии.

Добавим, что этим латвийские власти не ограничились и пошли дальше. 21 июня сейм Латвии в окончательном чтении принял поправку к закону о высших учебных заведениях, которая предусматривает введение запрета на обучение на русском языке в частных вузах и колледжах страны. Приём новых студентов на программы обучения на русском языке будет запрещён после 1 января 2019 года.

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